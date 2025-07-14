Зеленский сообщил о «хорошем» разговоре с Трампом

Владимир Зеленский заявил, что провел «очень хорошие» телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Его слова приводит РБК.

Зеленский отметил, что одной из главных тем разговора стали «необходимые средства и решения» для укрепления позиций Украины. Также, по его словам, Трамп рассказал ему о своей встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

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«Очень хороший разговор. Спасибо за готовность поддерживать Украину и работать в дальнейшем вместе, чтобы остановить убийства и установить длительный и справедливый мир», — сказал Зеленский.

Он добавил, что по итогам разговора договорился с Трампом «координировать шаги и чаще созваниваться».

Ранее президент США на встрече с Рютте заявил, что «очень недоволен» Россией и намерен ввести 100% пошлины в отношении страны и ее торговых партнеров, если Вашингтон и Москва не заключат сделку по Украине в течение 50 дней. Также Трамп объявил о намерении поставить Украине 17 ЗРК Patriot.