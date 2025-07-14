Гутерриш прокомментировал угрозы Трампа в адрес России

Аксинья Кравченко

Генсек ООН Антониу Гутерриш, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа ввести санкции против России в случае отсутствия подвижек по Украине, заявил, что все, что может способствовать прекращению огня, будет иметь важное значение. Его слова приводит РИА Новости.

Гутерриш прокомментировал угрозы Трампа в адрес России
© РИА Новости

Гутерриш назвал немедленное прекращение огня на Украине «абсолютно необходимым». При этом, по его словам, оно должно проложить путь к политическому решению, основанному на уставе, международном праве и различных резолюциях органов ООН.

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«Все, что может способствовать достижению этих целей, конечно, будет иметь важное значение, если, конечно, это будет сделано в соответствии с международным правом», — сказал Гутерриш.

Ранее Трамп заявил, что «очень недоволен» Россией и намерен ввести 100% пошлины в отношении страны и ее торговых партнеров, если Вашингтон и Москва не заключат сделку по Украине в течение 50 дней. Также американский глава объявил о намерении поставить Украине 17 ЗРК Patriot.