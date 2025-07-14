Гутерриш прокомментировал угрозы Трампа в адрес России

Генсек ООН Антониу Гутерриш, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа ввести санкции против России в случае отсутствия подвижек по Украине, заявил, что все, что может способствовать прекращению огня, будет иметь важное значение. Его слова приводит РИА Новости.

Гутерриш назвал немедленное прекращение огня на Украине «абсолютно необходимым». При этом, по его словам, оно должно проложить путь к политическому решению, основанному на уставе, международном праве и различных резолюциях органов ООН.

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«Все, что может способствовать достижению этих целей, конечно, будет иметь важное значение, если, конечно, это будет сделано в соответствии с международным правом», — сказал Гутерриш.

Ранее Трамп заявил, что «очень недоволен» Россией и намерен ввести 100% пошлины в отношении страны и ее торговых партнеров, если Вашингтон и Москва не заключат сделку по Украине в течение 50 дней. Также американский глава объявил о намерении поставить Украине 17 ЗРК Patriot.