Премьер Украины подал в отставку

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал на имя Верховной рады заявление об увольнении. Фотографию подписанного заявления чиновник разместил в своем Telegram-канале.

Накануне Владимир Зеленский сообщил, что Шмыгаль возглавит Минобороны Украины, а на посту премьер-министра страны его сменит Юлия Свириденко, которая сейчас занимает должность первого вице-премьера.

«Прошу принять мою отставку с поста премьер-министра Украины», — говорится в заявлении, которое датировано 15 июля.

Фотографию Шмыгаль сопроводил подписью с благодарностью украинскому лидеру за доверие. Он также поблагодарил военнослужащих ВСУ и правительство «за неутомимый труд ради государства».

Денис Шмыгаль родился 15 октября 1975 года во Львове. Окончил университет «Львовская политехника» по специальности «Менеджмент в производственной сфере (машиностроение)», получил квалификацию инженера-экономиста.

В 2003 году защитил диссертацию на тему «Развитие производственной инфраструктуры региона в условиях рыночной экономики». Стажировался за границей, владеет украинским, русским, английским и польским языками.

В августе 2019 года Шмыгаль был назначен председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации. В феврале 2020-го стал вице-премьером — министром развития общин и территорий, а через месяц — премьер-министром Украины, сменив на этом посту Алексея Гончарука.