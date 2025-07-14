В России сочли «отмазкой» угрозы Трампа

Президент США Дональд Трамп, пытаясь угрожать России, ставит себя под удар сам. Об этом заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец. Его слова приводит «Газета.ru».

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Он пояснил, что Россия поставляет товары, которые нужны Соединенным Штатам. По мнению политолога, отказ Вашингтона от российских товаров приведет к увеличению проблем у производителей из Америки.

«Все эти угрозы Трампа выглядят ужасно глупо. Для того чтобы сделать России неприятное, американский лидер готов сам себя выпороть. Кажется, что это выступление было больше отмазкой, чтобы показать, что он чем-то может помочь Украине», — добавил он.

14 июля Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.