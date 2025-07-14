В США сделали признание об Украине

Соединенные Штаты не собирались бросать Украину, Вашингтон продолжает действовать в соответствии со своими планами. Такое мнение на странице в соцсети Х высказал геополитический аналитик Брайан Берлетик.

«Меня беспокоит то, что некоторые даже сейчас продолжают считать, что США уходят от империализма и принимают мультиполярность. Ничего подобного не происходит. И Украину они не бросили», — написал он.

До этого журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на информированные источники писал, что Дональд Трамп объявит в понедельник о новом плане поставок вооружения для Киева, в который, возможно, войдет наступательное оружие. До этого Трамп отметил, что Штаты передадут Украине комплексы Patriot и различные единицы военной техники, расходы за которые будут полностью оплачены украинской стороной.

«Сюрпризы» для России начались: что Трамп решил отправить на Украину

14 июля Дональд Трамп намерен сделать важное заявление. Глава Белого дома отказался раскрывать какие-либо подробности, но подчеркнул, что разочарован действиями Москвы. Незадолго до этого президент США пообещал России «маленький сюрприз».