Трамп упрекнул Россию

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о разочаровании темпом урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Его слова приводит РИА Новости.

Американский лидер посетовал, что слышит лишь «красивые слова» от Москвы.

Ранее Трамп раскритиковал решение президента России Владимира Путина «не останавливаться» в конфликте на Украине. Он признался, что разочарован этим, и пообещал дальше поставлять оружие Киеву.

Трамп ушел от ответа на вопрос о новых санкциях против РФ

До этого американский президент выражал недовольство российским коллегой, который, по его утверждению, «на первый взгляд кажется приветливым», но якобы произносит «пустые и ничего не значащие слова».