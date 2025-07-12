Вучич: Сербия готова продолжать сотрудничать с США

Сербия намерена развивать сотрудничество с США во всех сферах, от энергетики до искусственного интеллекта. Такую позицию донес президент страны Александр Вучич до Вашингтона в разговоре с представителем Госдепа США Бренданом Ханраханом.

Встреча состоялась сегодня, 12 июля. Президент также отметил, что экономическое сотрудничество между двумя странами должно стать основой сербско-американских отношений.

«Я поблагодарил США за последовательную поддержку процесса европейской интеграции Сербии и выразил готовность нашей страны продолжить развитие отношений при полном уважении к своим национальным и государственным интересам», - сообщил Вучич в своих соцсетях.

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Напомним, на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении товаров из Сербии с 1 августа будет введена пошлина в размере 35%. Соответствующее послание было направлено сербскому лидеру.