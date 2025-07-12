Трамп попал в скандал в Техасе

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Техасе позволил себе резкие высказывания в адрес журналистов, пишет портал Geo.tv.

По данным портала, в начале июля в Техасе произошло катастрофическое наводнение. Особенно пострадал округ Керр. Погибли 120 человек, 160 пропали без вести, поиски продолжаются.

Трамп прибыл в пострадавший регион через неделю после ЧП, собрал на пресс-конференцию местные власти и журналистов.

В ходе мероприятия американский лидер похвалил губернатора Техаса Грега Эбботта и министра внутренней безопасности Кристи Ноэм за их действия, сказав, что они оба проделали «невероятную работу».

Число погибших в наводнении Техаса выросло до 120 человек

Один из репортеров рассказал, что некоторые семьи, пострадавшие от наводнения, выразили недовольство тем, что предупреждения не были отправлены раньше.

«Я не знаю, кто вы такой, но только очень злой человек мог задать такой вопрос», — резко ответил Трамп.

Кроме того, президент не посчитал нужным прокомментировать работу Национальной метеорологической службы и Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях.

Репортаж о пресс-конференции попал в местные и национальные СМИ. Комментаторы раскритиковали американского лидера за резкие и уклончивые ответы, а также за то, что он не посчитал нужным прибыть в Техас в первые дни после катастрофы.