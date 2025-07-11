В Японии запустили сервис аренды бабушек OK Obaachan (переводится как «Хорошо, бабуля»). Как сообщает My Modern Met, по тарифу в 3 тысячи йен (около 1,6 тысяч рублей) в час любой желающий может получить услуги пожилой женщины, которая научит готовить, даст совет по поводу отношений или присмотрит за ребенком.

Сервис был создан для помощи пожилым японкам в заработке денег, при том, что многие из них не имеют образования и опыта работы. Сейчас подразделение OK Obaachan состоит примерно из ста женщин в возрасте от 60 до 94 лет. Отмечается, что присоединиться к ним легко — достаточно иметь «мудрость, накопленную за свою жизнь».

OK Obaachan управляется компанией Client Partners, которая занимается поиском вакансий для женщин всех возрастов и уровня навыков. Разработчики сервиса считают, что даже в пожилом возрасте люди хотят вносить вклад в общество, а потому они хотят предоставить им такую возможность.