В Сербии начали разработку ядерной программы

Сербия приступила к подготовительным мероприятиям по реализации национальной программы развития атомной энергетики в гражданских целях. Соответствующее заявление сделала министр горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович в ходе встречи с представителями Института ядерных наук.

Внесение поправок в Закон об энергетике создало правовые предпосылки для развития мирной ядерной энергетики, поскольку стратегическое планирование будущей энергобезопасности страны требует таких решений. Реализация программы невозможна без развития кадрового потенциала. Хотя у нас имеется хорошая база, мы намерены ее расширить, признав институт фундаментальной составляющей при формировании национальной атомной программы. Министерство как уполномоченный правительством координатор работает над созданием специализированного отдела по ядерной энергетике, цитирует министра издание «Вечерне новости».

Директор института Славко Димович подчеркнул намерение учреждения возглавить научное и образовательное направление сербской атомной программы. Цель института — стать региональным центром компетенций в сфере мирного использования атомной энергии. При институте сформирована экспертная комиссия, объединяющая профильных специалистов как внутри организации, так и внешних экспертов. Эта структура станет опорой государства в дальнейшем развитии гражданской ядерной энергетики, отметил он.

Сербский министр горнодобывающей промышленности и энергетики добавила, что завершается подготовка предварительного технического анализа по внедрению мирной атомной энергетики. Этот документ, являющийся первым этапом программы, определит возможные рыночные и технологические сценарии, на основании которых будут приниматься последующие решения.