В США раскрыли, при каком условии Трамп введет санкции против России

Президент США Дональд Трамп будет готов ввести новые санкции против России только в том случае, если ему предоставят «100%-ную гибкость» для последующей их отмены.

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Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«Представитель Белого дома сообщил Axios, что Трамп не подпишет документ, если он не предоставит ему «100%-ную гибкость» для введения и отмены санкций по его усмотрению», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, в настоящий момент Трамп рассматривает возможность введения пакета санкций против России, инициированного сенатором Линдси Грэмом.

Речь идет о законопроекте Грэма, который предусматривает введение 500-процентного тарифа на импортируемые товары тех стран, которые не поддерживают Украину и покупают у России природные ресурсы. В частности, эти ограничения могут затронуть Индию и Китай, так как они, по словам Грэма, поддерживают Москву, покупая у нее углеводороды.