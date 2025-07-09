Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал 10 июля моментом истины для Европы и призвал Европарламент сделать правильный выбор в предстоящем голосовании о вынесении вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Соответствующий пост появился у него на странице в X.

Напомним, что 7 июля в Страсбурге на пленарной сессии Европарламента прошли дебаты по вынесению вотума недоверия главе ЕК. Голосование по этому вопросу пройдет 10 июля.

«Завтра наступит момент истины: с одной стороны — брюссельская имперская элита, с другой — патриоты и здравый смысл. Никаких уловок, нужно сделать выбор», — написал Орбан.

Ранее западные СМИ сообщали, что вся Еврокомиссия будет вынуждена уйти в отставку, если фон дер Ляйен вынесут вотум недоверия. При этом указывалось, что голосование будет носить «символический» характер, поскольку большинство депутатов уже дали понять, что проголосуют против него. Несмотря на это инициатива с вынесением вотума недоверия свидетельствует о растущем недовольстве главой ЕК в Брюсселе после ряда противоречивых действий и скандалов. В частности, весной 2025 году суд Евросоюза признал, что Еврокомиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусных инфекций в 2020 и 2021 годах.