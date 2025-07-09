У приехавшего за границу Макрона чемоданы совершили побег

Когда делегация президента Франции Эммануэля Макрона прибыла в Великобританию с трехдневным государственным визитом, никто не ожидал, что их пребывание в Виндзорском замке обернется настоящей комедией. Весь день был наполнен не только официальными церемониями и приветствиями, но и забавными сценами, которые быстро разошлись по соцсетям. Одним из таких моментов стало то, как, спеша уехать, делегация оставила двери и багажник автомобиля широко открытыми, а багаж, словно по волшебству, вывалился прямо на дорогу.

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Видеозапись, опубликованная в социальной сети, зафиксировала момент, когда чемоданы выпали на асфальт, а окружающие стали их собирать. Данный инцидент произошёл вскоре после прибытия президента Макрона и его супруги Бриджит в Великобританию. Их встречали принц Уильям и принцесса Кейт, после чего делегация направилась в Виндзорский замок для участия в торжественном приёме.

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При выезде делегации из замка транспортные средства начали движение с открытыми дверями и багажником. Очевидно, водитель поспешил, вследствие чего часть багажа оказалась на проезжей части. Это вызвало внимание присутствующих, которые оперативно собрали выпавшие вещи и вернули их владельцам.

Интересно, что подобные сцены не редкость в мире высоких дипломатических визитов.