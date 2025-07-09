Трампа разочаровал Пентагон из-за Украины

Решение Пентагона приостановить поставки некоторых боеприпасов на Украину разочаровало президента США Дональда Трампа, поскольку этот шаг был совершен без должной координации с Белым домом.

Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

«Решение президента Трампа отправить на Украину больше оборонительного оружия было принято после того, как он в частном порядке выразил разочарование в отношении чиновников Пентагона, объявивших о приостановке некоторых поставок боеприпасов на Украину. Этот шаг не был должным образом согласован с Белым домом», — передает издание.

По словам источников, еще до того, как было объявлено о приостановке помощи Киеву, среди руководства Пентагона существовало некоторое внутреннее противодействие этому решению. Также они отметили, что Трампа «застало врасплох» заявление оборонного ведомства.

Стало известно об угрозах Трампа Путину

Ранее стало известно, что в Вашингтоне многие недовольны главой политического управления Пентагона Элбриджем Колби, принявшим решение приостановить поставки ряда вооружений Украине. Отмечается, что сорвавший поставки чиновник «злит практически всех», кого он знает в администрации США