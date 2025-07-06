Лидеры БРИКС сошлись во мнении по Украине

В декларации саммита в Бразилии лидеры стран БРИКС выразили надежду, что предпринимаемые в настоящее время шаги по урегулированию ситуации вокруг Украины приведут к достижению мирного соглашения.

Об этом стало известно в рамках принятой декларации в Рио-де-Жанейро.

«Лидеры БРИКС в декларации саммита в Бразилии заявили, что ценят актуальные предложения о посредничестве по урегулированию украинского конфликта. В ней же они выразили надежду, что текущие усилия по разрешению ситуации на Украине приведут к мирной договоренности», — следует из заявления лидеров стран-участников саммита.

Президент Бразилии выступил с призывом по ситуации на Украине

Ранее президент Бразилии Лула да Силва на открытии саммита БРИКС подчеркивал необходимость прямого диалога между сторонами украинского конфликта для достижения мирного урегулирования. Президент Украины Владимир Зеленский пытался организовать встречу с Лулой да Силва, направляя запросы в администрацию Бразилии, однако ответа не получил. Глава Бразилии неоднократно выступал за дипломатическое решение ситуации.