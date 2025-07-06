Глава сил НАТО в Европе консолидирует ВВС альянса против РФ

Американский генерал-лейтенант ВВС США Алексус Гринкевич, недавно возглавивший Объединенные вооруженные силы (ОВС) НАТО в Европе, будет развивать стратегию интеграции всех Военно-воздушных сил (ВВС) европейских стран альянса в борьбе против России. Таким мнением с ТАСС поделился военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

"Командующий Объединенными силами НАТО в Европе Гринкевич будет вырабатывать последующую стратегию комплексного применения военно-воздушного компонента европейских стран НАТО на российском направлении", - сказал он.

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Степанов пояснил, что Гринкевич является генерал-лейтенантом ВВС США, и его предыдущая должность была связана с непосредственным планированием операций с применением военно-воздушного компонента для нанесения дистанционных высокоточных ударов современными и перспективными средствами вооружения. Эксперт напомнил, что задолго до назначения Гринкевича американская корпорация Lockheed Martin обеспечила масштабные поставки многофункциональных истребителей F-35 с целью их приоритетного развертывания по периметру восточных и северных границ альянса с акцентом на приграничные с РФ страны. По мнению Степанова, на эти ударные средства делается основная ставка, в том числе как на носители термоядерных бомб B-61 13-го поколения.

Цель - наступательные операции на российском направлении

Кроме того, недавно была проведена первая боевая апробация малозаметных стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit, которые также являются носителями термоядерного оружия и других инструментов высокоточного поражения. По данным эксперта, в перспективе планируется их размещение в отдельных странах Европы, для чего потребуется возведение инфраструктуры, развертывание дополнительных сил и средств для планирования последующих наступательных действий на Российскую Федерацию. Также значимым элементом наступательной архитектуры будет выступать мультидоменная оперативная группа, одна из которых уже развернута в Германии, для обеспечения дистанционного нанесения глобального мгновенного удара (Prompt Global Strike).

Повышенная ставка делается на автоматизацию данных ударов, формирование условий комбинированного воздействия путем внедрения различных типов ударных дронов, что в настоящий момент реализуется в рамках американской программы Replicator по созданию тысячи единиц ударного типа, способных работать по принципу ведомый-ведущий с пилотируемой техникой.

Помимо этого, эксперт напомнил, что Алексус Гринкевич сменил Кристофера Каволи, который был известен тем, что разработал концепцию глубинных ударов по тыловым участкам российской территории и обеспечивал выработку тактики диверсионных групп, в том числе подразделений Главного управления разведки (ГУР) Украины, для участия в террористических вылазках на курском и белгородском направлениях. Согласно некоторым данным, Каволи заменили Гринкевичем из-за определенных просчетов первого.

В частности, на него возлагается вина за планирование Курской операции ВСУ, которая привела к серьезным потерям практически всей западной бронетехники, поставляемой ранее в интересах киевского режима, что нанесло существенный имиджевый ущерб продукции американского военно-промышленного комплекса. Данная кадровая ротация, по мнению Степанова, имеет определенные причинно-следственные связи, которые говорят о стратегическом фокусе Пентагона на российском направлении в рамках консолидации общеевропейских возможностей, что подтверждается результатами прошедшего саммита НАТО, где был утвержден план по повышению общих оборонных расходов до 5% к 2035 году.