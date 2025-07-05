Маск объявил о создании новой партии и раскрыл название

Илон Маск по итогам прошедшего на его странице в X голосования объявил о создании политической партии "Америка".

"С перевесом 2 к 1 вы захотели новую политическую партию, и она у вас будет. В ситуации, когда нашу страну делают банкротом из-за [избыточных] трат и взяточничества, получается, что мы живем в однопартийной системе, а не демократии. Сегодня партия "Америка" сформирована, чтобы вернуть вам вашу свободу", - написал он в X.

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В голосовании приняли участие более 1,2 млн пользователей соцсети. За создание новой партии высказались 65,4%.