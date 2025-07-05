Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом

Разговор с президентом США Дональдом Трампом 4 июля был «лучшим за все время». Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает Telegram-канал «Политика Страны».

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«Наверное, это был самый лучший разговор за все это время, максимально продуктивный», — заявил он.

По словам украинского лидера, в ходе переговоров был поднят вопрос о системах противовоздушной обороны (ПВО). Глава государства добавил, что зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot является ключом к защите от баллистики.

Газета Financial Times ранее писала, что Трамп в ходе разговора с Зеленским проявил интерес в возможной продаже Киеву оружия. По данным издания, в диалоге поднимался вопрос о совместных оборонных проектах, включая производство БПЛА и связанных с ними военных технологий.

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Американский лидер, комментируя разговор, заявил, что ситуация вокруг Украины «очень сложная». По его словам, беседа с украинским коллегой была «очень стратегической». Он подчеркнул, что обсуждал с Зеленским «разные вещи», но не стал раскрывать детали. При этом он выразил недовольство своим более ранним диалогом с президентом России Владимиром Путиным.