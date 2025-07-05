Парижанам разрешили купаться в Сене

Власти французской столицы сообщили, что открыли три оборудованные зоны для купания в Сене. Любопытно, что одна из них расположена в нескольких минутах ходьбы от Эйфелевой башни, сообщает France 24.

© Российская Газета

Сообщается, что ровно в 8:00 (9:00 мск) первые парижане и гости города окунулись в воду Сены. За их безопасностью наблюдали спасатели.

Год назад на Сене прошли олимпийские и паралимпийские соревнования по плаванию на открытой воде и триатлону. Сообщалось, что разрешение проплыть по главной реке страны никто не получал ровно 100 лет.

Дело в том, что в ходе подготовки к Олимпийским играм в Париже на очистку Сены власти Франции направили почти полтора миллиарда евро начиная с 2015 года.

Нынешним летом, когда Париж накрыла 40-градусная жара, разрешение окунуться в воды реки вновь было получено. Сообщалось также, что работы по оздоровлению воды, начатые в период подготовки к Летним Олимпийским играм, этим летом подошли к финишу и с 5 июля открыты три специально оборудованные зоны для купания. Поплавать можно на морской базе Брасс-Мари, в историческом центре города, а также в районах Гренель и Берси. Власти города пообещали, что качество воды в этих местах будет проверяться ежедневно.

Что касается жары в Италии, ради снижения рисков для здоровья туристов, власти Рима установили по городу десятки передвижных пунктов. Помещения оснащены кондиционерами и там дежурят бригады медработников. Всем желающим бесплатно раздают бутылки с водой.

По прогнозам, в субботу на юго-востоке Британии температура начнет опускаться до 25°C, в воскресенье - до 24°C, а в понедельник - 23°C.

"В целом на востоке будет суше, хотя в субботу возможны небольшие дожди, а в воскресенье - ливни", - рассказали метеорологи и предупредили, что в некоторых районах Аргайл-энд-Бьют в Шотландии, на юге Хайленда, на островах Малл и Скай до полудня субботы ожидаются осадки.

В этих регионах может выпасть до 60 мм осадков, а в горных районах - более 100 мм.