В США в возрасте 67 лет скончался легендарный актер, звезда таких фильмов, как «Бешеные псы», «Донни Браско», «Убить Билла», «Город грехов», «Омерзительная восьмёрка» Майкл Мэдсен.

Телеканал NBC News сообщает со ссылкой на менеджера актера Рона Смита, что Майкл Мэдсен умер в четверг утром от остановки сердца.

Актера нашли без признаков жизни в его доме в Малибу.

Прибывшие на место представители правоохранительных органов не нашли никаких признаков криминального характера смерти артиста.

Майкл Мэдсен родился 25 сентября 1957 года в Чикаго. Он работал маляром и автомехаником, санитаром скорой медицинской помощи и рабочим на автозаправке, прежде чем начал сниматься в кино.

В 1989 году он сыграл психически неуравновешенного убийцу Винса в ленте Джона Дала «Убей меня снова», а 1991 году — обаятельного и уверенного в себе Джимми Леннокса в картине Ридли Скотта «Тельма и Луиза». С тех пор характерной чертой персонажей Мэдсона стали "плохие парни" с некоей "невменяемостью". Все это ярко проивилось в фильме Квентина Тарантино "Бешеные псы", в котором Мэдсон сыграл садиста мистера Блондина.

В общей сложности актер снялся более чем в 170 фильмах.