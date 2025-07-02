Далай-лама решил переродиться

Духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама XIV Тензин Гьяцо заявил, что решил переродиться после смерти. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам духовного лидера, это позволит институту Далай-лам продолжить свою деятельность после его смерти. При этом Гьяцо подчеркнул, что ранее он получил несколько просьб принять такое решение о перерождении, в том числе от лидеров духовных традиций Тибета, членов Тибетского парламента в изгнании, членов Центральной тибетской администрации, а также буддистов из России и Азии.

«В частности, я получил сообщения по различным каналам от тибетцев в Тибете с тем же призывом. В соответствии со всеми этими просьбами я утверждаю, что институт Далай-ламы будет продолжаться», — заявил он.

Гьяцо также добавил, что признание следующего Далай-ламы будет соответствовать ранее принятому регламенту — ответственность за этот процесс возложена на членов Фонда Далай-ламы Гаден Пходранг.