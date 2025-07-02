США шокировали Европу решением по Украине

Чиновники Европы были ошеломлены решением США остановить помощь Киеву. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

«Европейские чиновники были ошеломлены этим решением, особенно после комментариев президента США Дональда Трампа на саммите НАТО, в то время как они пытались найти способ компенсировать сокращение помощи со стороны США», — заявил источник агентства.

По словам официальных лиц, европейские союзники добиваются разъяснений от Белого дома по поводу этого решения, и некоторые из них надеются, что решение может быть смягчено или отменено.