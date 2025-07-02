США шокировали Европу решением по Украине

Lenta.ru

Чиновники Европы были ошеломлены решением США остановить помощь Киеву. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

США шокировали Европу решением по Украине
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«Европейские чиновники были ошеломлены этим решением, особенно после комментариев президента США Дональда Трампа на саммите НАТО, в то время как они пытались найти способ компенсировать сокращение помощи со стороны США», — заявил источник агентства.

По словам официальных лиц, европейские союзники добиваются разъяснений от Белого дома по поводу этого решения, и некоторые из них надеются, что решение может быть смягчено или отменено.