Маск неожиданно высказался о Трампе

Президент США Дональд Трамп смог успешно разрешить несколько мировых конфликтов. С таким заявлением выступил американский миллиардер Илон Маск в своем аккаунте социальной сети Х.

«Нужно отдать ему должное. Президент Трамп смог успешно разрешить несколько серьезных мировых конфликтов», — указал предприниматель.

Ранее между Трампом и Маском вспыхнул новый конфликт из-за критики Маском «Большого и прекрасного» законопроекта американского лидера о расходах и налогах. Глава Белого дома предложил сэкономить средства США за счет прекращения спонсирования проектов Маска, а также пригрозил ему депортацией.

Эксперт прокомментировал новую ссору Трампа и Маска

Также Трамп предостерег Маска и заявил, что миллиардеру не стоит играть с ним в игры. Глава Белого дома также указал на то, что этот вопрос может быть рассмотрен Департаментом государственной эффективности (DOGE).