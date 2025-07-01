Трамп высказался о суде над Байденом

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон расследует применение прошлой администрацией во главе с Джо Байденом устройства для автоподписи документов, однако привлекать бывшего американского лидера к уголовной ответственности бессмысленно, поскольку он не осознает происходящего. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп указал, что «Байден помиловал многих, но не себя».

«Не знаю, сделал бы я с ним то, что он сделал со мной. Вероятно, он бы не понял, что происходит. Так что, может, было бы не так плохо», — сказал глава США журналистам.

Он назвал Байдена «худшим президентом», а 44-го лидера Соединенных Штатов Барака Обаму «ужасным». Трамп добавил, что о его предшественнике — республиканце Джордже Буше-младшем — он также невысокого мнения из-за вторжения на Ближний Восток. Лучшим же президентом США нынешнего века он назвал себя.

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Напомним, что в период предвыборной кампании Трампа привлекали в США по четырем уголовным делам. В частности, его обвиняли во вмешательстве в выборы в 2020 году и причастности к штурму Капитолия.