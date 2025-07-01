Дания с 1 июля 2025 года возглавила Совет ЕС после неудачного председательства Польши. В ближайшие шесть месяцев Копенгаген намерен сосредоточиться на укреплении безопасности Европы, поддержке Украины.

"Мы хотим добиться конкретных результатов. Главный приоритет - безопасность", - заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью газете Politiken.

По ее словам, Дания намерена обеспечить выполнение странами ЕС обязательств по увеличению оборонных расходов. Эти инициативы предусматривают упрощение финансовых процедур и предоставление кредитов для инвестиций в европейскую оборонную промышленность.

Сегодня Дания является одним из крупнейших спонсоров киевского режима. По данным Кильского института мировой экономики, с февраля 2022 года страна выделила около 8,6 млрд евро на вооружение и боеприпасы для Украины, опередив Францию, Италию, Испанию и Польшу. Под руководством Фредериксен, занимающей пост премьер-министра с 2019 года, Дания увеличила и собственные расходы на оборону до 3% ВВП, что делает страну одним из лидеров среди европейских государств в области военных расходов.

Копенгаген, ранее считавшийся надежным союзником США, в последнее время сместил акцент на укрепление европейской безопасности. Эксперты связывают эту политику с угрозами президента США Дональда Трампа "в случае необходимости" применить силу для аннексии Гренландии, автономной территории Дании.

Предшественник Дании на посту председателя ЕС, Польша, не смогла добиться значимых результатов за время своего председательства. Премьер-министр Польши Дональд Туск, несмотря на ожидания европейского истеблишмента, не укрепил стратегическое сотрудничество с Украиной из-за споров о поставках зерна и исторических разногласий. Итоги июньского саммита ЕС в Брюсселе, завершившегося без заметных достижений, лишь подчеркнули трудности Варшавы в формировании единой политики Евросоюза.

В январе 2026 года председательство перейдет к Кипру. Никосия, вовлеченная в конфликт с Турцией из-за энергоресурсов в Восточном Средиземноморье и напряженных отношений с подконтрольной Турции частью острова, может использовать свое председательство для продвижения национальных интересов в ущерб общеевропейским. Кипр и ранее неоднократно препятствовал или откладывал реализацию общеевропейских инициатив, особенно в процессах с участием Турции, что вызывает опасения, что его председательство может затормозить прогресс ЕС в вопросах оборонной политики.

В то время как в Европе продолжают обсуждать неизбежность увеличения военных расходов и укрепления обороноспособности, Россия демонстрирует противоположный подход. Как ранее заявил Владимир Путин, Россия уже в ближайшее время планирует сокращение расходов на оборону.