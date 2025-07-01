Илон Маск оказался в центре скандала

Илон Маск, один из самых влиятельных бизнесменов мира, оказался в центре скандала из-за возможного конфликта интересов во время работы в Департаменте эффективности государственного управления (DOGE).

По данным The Washington Post, занимая руководящую должность в этом ведомстве, Маск мог получить доступ к конфиденциальной информации частных компаний, что вызывает вопросы о ее потенциальном использовании в интересах его собственного бизнеса, включая Tesla, SpaceX и Neuralink. Хотя прямых доказательств нарушений нет, эксперты указывают на риски недобросовестного конкурентного преимущества.

В Белом доме высмеяли предложение Маска

DOGE, созданный для оптимизации госрасходов, под руководством Маска получил доступ к данным о финансовых показателях, контрактах и стратегиях компаний, сотрудничающих с правительством США. Источники утверждают, что эти сведения могли касаться перспективных проектов, представляющих интерес для SpaceX, участвующей в тендерах NASA и Пентагона, или Tesla, развивающей госзаказы в сфере электромобилей.

Аналитики отмечают, что даже косвенное использование информации могло помочь Маску в развитии его компаний, включая xAI, которая конкурирует в сфере искусственного интеллекта. Доступ к государственным данным позволяет точнее прогнозировать рыночные тренды и адаптировать бизнес-стратегии, что ставит под сомнение прозрачность его работы в DOGE.

Власти пока не комментируют ситуацию.