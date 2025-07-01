В Белом доме высмеяли предложение Маска

В Белом доме высмеяли предложение миллиардера и предпринимателя Илона Маска о создании новой Американской партии, которая бы управляла сбалнсированным федеральным бюджетом. Об этом Стива Миллера.

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Миллер назвал идею Маска «либертарианским заблуждением».

«Заблуждение либертарианцев заключается в том, что у их идеологии есть большой политический электорат», — пояснил он.

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Представитель Белого дома отметил, что либертарианцы никогда не показывали на национальном уровне «результатов, превышающих число, округляемое до нуля».

«И когда либертарианцы баллотируются на пост президента от Республиканской партии, они оказываются первыми, кто выбывает», — подчеркнул Миллер.

Ранее на фоне конфликта с американским президентом Дональдом Трампом бизнесмен спросил у своих читателей в соцсети X, нужна ли стране новая политическая партия. В поддержку этой идеи высказались 80 процентов участников его опроса, а всего в нем приняли участие более 5,6 миллиона человек.