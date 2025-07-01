Посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев прибыл в МИД России. Причиной его визита стали недружественные действия со стороны Баку и незаконное задержание российских журналистов.

Речь идет об обысках в офисе представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Азербайджане, также известном под названием Sputnik Азербайджан, которое прекратило свою деятельность в феврале 2025 года. В ходе проведенной в конце июня операции силовики задержали главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Тогда под задержание подпала и сотрудница видеоагентства Ruptly Айтекин Гусейнова.

Инцидент произошел на фоне демарша официальных властей Азербайджана, вызванного задержанием в Свердловской области людей, которые могут быть причастны к убийствам в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.

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Согласно данным следствия, двое фигурантов скончались после задержания. По предварительной версии, один из них умер от проблем с сердцем.

В связи с этим в Азербайджане отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что действия правоохранителей не должны становиться причиной для таких шагов со стороны азербайджанских властей.