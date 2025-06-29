Президент Словакии считает необходимым диалог Европы с РФ

Президент Словакии Петер Пеллегрини считает необходимым начать диалог Европы с Россией. Об этом он заявил в программе "В политике" словацкого телеканала TA-3.

"Необходимо начать говорить с РФ. Нужно, чтобы [в Европе] нашлись два-три лидера [которые поведут этот диалог] <…>, например, [итальянская] премьер-министр Джорджа Мелони", - сказал президент.

Он поддержал премьер-министра Словакии Роберта Фицо, требующего от Еврокомиссии (ЕК) гарантий энергетической безопасности для республики, если в Евросоюзе с 1 января 2028 года будет введен запрет на импорт энергоресурсов из РФ. Глава правительства, по словам Пеллегрини, корректно выдвинул условия, в случае выполнения которых Братислава поддержит принятие сообществом 18-го пакета антироссийских санкций. Словацкий лидер прогнозирует, что с ЕК будет достигнута договоренность и страна проголосует за эти новые ограничения.

Касаясь темы повышения в предстоящие годы государствами - членами НАТО расходов на оборону до 5% ВВП, президент сказал, что это происходит "не из-за России, а из-за необходимости поддержать собственную кондицию". Он отметил, что у стран блока различный исторический опыт отношений с РФ.

"Половина из них, возможно, и не воспринимают Россию как угрозу", - сказал Пеллегрини.

Во второй половине текущего года словацкий лидер планирует визит на Украину. Поездка в Киев, по его словам, осуществится лишь в случае, если она принесет практическую пользу, а не станет только формальным актом. Сейчас словацко-украинские отношения переживают сложный период, что главным образом связано с "болезненно отразившимся" на словацкой экономике решением Украины прекратить транзит газа из РФ, отметил Пеллегрини.

Комментируя свое недавнее решение отказать в проведении в республике референдума об отмене антироссийских санкций, которого добивались представители внепарламентского Словацкого движения возрождения, Пеллегрини указал на необходимость внесения изменений в национальное законодательство. В условиях развития технологии искусственного интеллекта, как отметил он, следует максимально тщательно проверять подписи под петициями. Президент высказался за то, чтобы фальсификация подписей под такими документами считалась преступлением и виновные привлекались к уголовной ответственности.