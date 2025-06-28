Премьер Словакии объяснил, почему его ненавидит Зеленский

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский ненавидит его из-за проводимой политики, которая преследует интересы Братиславы. Фицо не намерен встречаться с Зеленским, и считает возможный визит словацкого президента на Украину «исключительно символическим», сообщает РИА Новости.

В эфире программы «Субботние диалоги» Фицо прямо заявил, что не видит смысла в личных контактах с Зеленским. Причина кроется в независимой политике словацкого лидера.

«Он меня ненавидит, потому что я позволяю себе высказывать собственное мнение о войне на Украине, я упрекнул его в том, что он обобрал Словакию на 500 миллионов, поскольку остановил транзит российского газа», — сказал Фицо.

По его словам, потенциальная поездка словацкого президента Петера Пеллегрини в Киев будет носить символический характер, поскольку у президента нет полномочий для заключения каких-либо соглашений.

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Фицо также отметил, что рассчитывает на переговоры с председателем украинского правительства. Сейчас готовится совместное осеннее заседание кабминов Украины и Словакии.