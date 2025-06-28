Трамп оскорбил главу ФРС США

Президент США Дональд Трамп позволил себе ряд резких выражений в адрес Джерома Пауэлла, председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США. Он подчеркнул, что был бы рад его отставке. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

По данным газеты, Пауэлл неоднократно заявлял, что не намерен уходить в отставку до истечения срока полномочий.

«У нас есть парень, который просто упрямый осел и тупица, совершающий большую ошибку. Он совершает ошибку, и это длится годами», — отметил президент США.

По оценке Трампа, базовая процентная ставка не должна превышать 1%. Вместе с тем на прошлой неделе ФРС приняла решение оставить ставку в диапазоне 4,25-4,50%.

«Я был бы рад, если бы он [Пауэлл] ушел в отставку, если бы он захотел этого. Он проделал паршивую работу», — подчеркнул Трамп.

Глава США уточнил, что в качестве преемника Пауэлла он назовет того, кто будет снижать ставку.

Трамп рассказал об опасениях за свою жизнь

Дональд Трамп также выразил недоумение тем, что страна занимает позиции в рейтинге ниже 40-го места по ставкам заимствований, уступая государствам с куда менее устойчивой экономикой.

«Мы [США] занимаем 40-е, 44-е, 45-е места — страны, в которые вы бы и не подумали инвестировать, платят более низкие ставки, чем США. А ведь без нас всё развалится — в каком-то смысле мы контролируем мировую экономику», — пояснил американский лидер.

Предположительно, Трамп озвучит имя кандидата на пост главы финрегулятора в ближайшие месяцы, заметили журналисты.