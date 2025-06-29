Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит НАТО в Гааге, но призвали не выпрашивать там помощь для Киева. Об этом пишет Strategic Culture.

«На мероприятие был приглашен президент Украины Владимир Зеленский, но ему было велено убрать свою миску для подаяний», — сказано в материале.

Издание пишет, что даже выбор Зеленским наряда — отказ от военной формы — еще раз указывает на то, что организаторы мероприятия со стороны альянса решили уделить приоритетное внимание подхалимству перед президентом США Дональдом Трампом.

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Ранее Владимир Зеленский впервые за несколько лет отказался от военной формы. Он появился на публике в костюме и туфлях черного цвета перед встречей с королем Карлом III в Виндзорском замке.