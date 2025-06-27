В Европе выбрали нового «папочку» для ЕС

У Европейского союза (ЕС) может появиться «новый папочка» в лице канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Такое мнение выразил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, пишет Politico.

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По данным издания, премьер Бельгии был впечатлен амбициями немеукого политика, когда речь шла об обороне.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о конфликте между Ираном и Израилем, в шутливой форме сравнил его с отцом, которому пришлось вмешаться в конфликт детей.

Генсек НАТО оправдался за то, что назвал Трампа «папочкой»

После Белый дом опубликовал ролик с американским лидером под песню Daddy's home. На видео показано, как американский лидер спускается с трапа самолета по прилете в Гаагу в официальном костюме и спортивной кепке с надписью «USA». Далее Трамп прибывает на мероприятие в рамках саммита, где общается с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и другими высокопоставленными чиновниками и мировыми лидерами.