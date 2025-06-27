Суда в Ормузском проливе передают необычные сообщения

Суда, проходящие через Ормузский пролив, начали передавать необычные сообщения, чтобы избежать возможных атак на фоне очередного обострения отношений между Израилем и Ираном. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на аналитическую компанию Windward.

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По данным аналитиков, с 12 по 24 июня 55 судов отправили 101 «нетипичное сообщение» о своей принадлежности, включая указания на «российскую нефть» или «принадлежность Китаю». В частности, экипаж контейнеровоза Yuan Xiang Fa Zhan под флагом Панамы, следовавшего в Пакистан, 26 июня передал по радио, что судно является китайским. Аналогичное сообщение транслировал супертанкер Yuan Yang Hu, перевозивший сырую нефть из Саудовской Аравии в Китай, но сигнал изменился после выхода из пролива.

Также отмечается, что контейнеровоз Kota Cabar под флагом Сингапура во время прохождения Красного моря передавал сообщение о том, что судно не связано с Израилем. Обычно суда указывают пункт назначения или информацию о грузе, а в некоторых случаях сообщают о наличии на борту вооруженной охраны для защиты от пиратов и других угроз, передает агентство.

Ранее член комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари отметил, что парламент считает необходимым закрытие Ормузского пролива, однако окончательное решение должно быть одобрено Советом национальной безопасности.