В Ереване раскрыли, когда страна примет решение по ОДКБ

Ереван примет «окончательное решение» по ОДКБ, если члены организации, в том числе Россия, не выступят с политическим заявлением относительно нападения Азербайджана на территорию Армении в 2021 и 2022 годах. Об этом заявил замглавы армянского МИД Ваан Костанян, передает «Новости-Армения».

Он отметил, что Ереван «не просто намекает об ОДКБ, а говорит прямым текстом, что долго так продолжаться не может».

«В конце концов, если партнеры по ОДКБ, в том числе РФ, не выступят с политическими заявлениями, о которых говорилось годами после нападения Азербайджана на суверенные территории Армении в 2021-2022 годах, то республика примет окончательные решения», — сказал Костанян, добавив, что Ереван сам решит, когда следует предпринять тот или иной шаг.

При этом, по его словам, Армения продолжает оставаться членом Евразийского экономического союза и продолжает углублять сотрудничество с ЕС.