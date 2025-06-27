Лукашенко поддержал лидера Ирана Пезешкиана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил поддержку президенту Ирана Масуду Пезешкиану. Слова поддержки он сказал на заседании Высшего Евразийского экономического совета, пишет ТАСС.

«Господин президент, я хочу, чтобы вы знали, что в вашем сопротивлении вы не одиночестве», — сказал он.

Лукашенко добавил, что удары Израиля по ядерным объектам Ирана нарушают положения Договора о нераспространения ядерного оружия, а также Женевские конвенции.

До этого Пезешкиан заявил, что атаки США и Израиля по иранским ядерным объектам подорвали режим нераспространения ядерного оружия.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Тегеран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3», атаковав военные цели в Израиле.

В ночь на 22 июня военно-воздушные силы (ВВС) США атаковали три ядерных объекта Ирана, в том числе завод по обогащению урана Фордо. Президент США Дональд Трамп назвал целью ударов уничтожение иранских мощностей по обогащению урана.