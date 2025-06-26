Саммит НАТО в Гааге назвали «спектаклем для Трампа»

Военный эксперт и политолог Андрей Кошкин в разговоре с Рамблером оценил итоги саммита НАТО в Гааге, назвав прошедшее мероприятие «спектаклем» для президента США Дональда Трампа.

Мы увидели довольно комичный подход к подготовке и проведению саммита НАТО. Его организаторы испугались итогов участия Дональда Трампа на саммите G7 в Канаде, который президент США покинул преждевременно. Он посчитал, что это слишком затяжное мероприятие, и ему стало неинтересно. В результате саммит НАТО решили сократить. При этом все участники саммита только и делали, что пытались облизать Трампа, угодить ему и рассказать о том, какой он мудрый руководитель. Все это выглядело просто как заказной спектакль для американского президента. К примеру, если на саммите НАТО в 2008 году был принят 50-страничный меморандум, то в этом году была всего одна страничка. Кроме того, на мероприятии немного говорилось о некой поддержке Украины, но о том, какой именно будет эта поддержка, ничего сказано не было. Таким образом, мы видим, что Трамп в очередной раз показал европейским лидерам, что они ничего не стоят, что все вопросы решаются без них. Андрей Кошкин Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог

Страны НАТО договорились увеличить военные расходы в 2,5 раза - до 5% ВВП, из них 3,5% ВВП пойдут на общие военные расходы, еще 1,5% — на проекты в сфере безопасности, напомнил эксперт.

«На подобного рода милитаризацию Европы уйдет 10 лет. При этом Испания отказалась от данного шага, а Трамп пообещал наказать ее в назидание другим странам. Так что, думаю, в дальнейшем Испания еще извинится и начнет выполнять указания США и их союзников», - отметил Кошкин.

Вместе с тем политолог оценил данные издания The Washington Post о том, в ходе саммита Трамп поклялся союзникам по НАТО в Европе, что Россия не нападет на страны Североатлантического альянса, пока он остается главой Белого дома.

«Европейцы прекрасно понимают, что Россия не собирается нападать. Но для решения тех вопросов, на которые их нацеливает Брюссель, нужен образ врага, нужна разнузданная информационная игра в медиапространстве. Чтобы выбивать все новые средства из законопослушных налогоплательщиков, нужна обработка массового сознания. И заявления о российской угрозе – это часть подобной обработки. При этом Трамп своим заявлением попытался снять связанное со всем этим напряжение, поскольку ему нужна сделка с Москвой», - отметил Кошкин.

В НАТО продолжают наблюдаются признаки системного кризиса, что в очередной раз продемонстрировал саммит в Гааге, подчеркнул специалист.

«Этот многовекторный кризис угрожает целостности альянса. Нельзя исключать деструктивных процессов в НАТО, их даже надо предполагать. И вполне возможно, что в дальнейшем фрагментация НАТО начнет проявляться в новой модели. Сейчас многие отмечают, что уже к 2029 году Североатлантический альянс трансформируется до неузнаваемости. Не случайно [президент Франции Эммануэль] Макрон заговорил о необходимости выстраивать новую архитектуру безопасности вместе с Россией и вести с ней диалог», - заключил эксперт.

Ранее издание Politico рассказало о недовольстве европейских чиновников «чрезмерным подхалимством» по отношению к президенту США Дональду Трампу на саммите НАТО.