Нетаньяху подвел итоги конфликта с Ираном

Победа Израиля дает пространство для заключения мирных соглашений, чтобы обеспечить региональную стабильность на Ближнем Востоке. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, передает агентство Reuters.

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«Эта победа предоставляет возможность для резкого расширения мирных соглашений. Мы работаем над этим с энтузиазмом», — рассказал глава правительства.

Нетаньяху уточнил, что речь идет не о мирных соглашениях с Ираном, а о соглашениях с арабскими странами. По его словам, Израиль одержал «доблестную победу».

Ранее Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за «трогательную поддержку» и призыв отменить суд над политиком. Премьер пообещал работать вместе с американским лидером, чтобы победить общих врагов, освободить похищенных и «расширить круг мира».