СМИ: Иран сохранил потенциал развития ядерной программы

Иран, несмотря на удары США по ядерным объектам страны, сохранил потенциал развития своей ядерной программы. Такая оценка содержится в материале журнала Foreign Affairs.

Издание ссылается на предварительный доклад разведывательного сообщества США. В соответствии с ним американские удары отбросили ядерную программу Ирана всего на пару месяцев назад, а не на десятилетия, как ранее заявлял президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Поэтому, отмечает журнал, нельзя сказать, что бомбардировка иранских ядерных объектов нанесла непоправимый ущерб.

Foreign Affairs отмечает, что у Ирана есть возможности восстановить нанесенный урон. Тегеран, по оценке журнала, может развивать ядерную программу в "более защищенных местах".

По мнению издания, Иран больше не согласится на переговоры с США по ядерному досье, поскольку Вашингтон своими атаками на исламскую республику полностью подорвал доверие иранской стороны.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Трамп заявил, что ядерные объекты Ирана были полностью уничтожены. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Позже Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня.