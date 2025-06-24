Посол Франции РФ объяснил идею Макрона о ядерном зонтике

Посол Франции в России Николя де Ривьер заявил, что предложение президента страны Эммануэля Макрона о «ядерном зонтике» республики над Евросоюзом было сделано, чтобы открыть дискуссию по этому вопросу. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

В весеннем обращении к французам Макрон заявил, что РФ стала угрозой для страны и Европы. В связи с этим он призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия республики для защиты всего ЕС.

«Это, прежде всего, предложение для того, чтобы открыть дискуссию. Пока никаких договоренностей нет», — прокомментировал это посол.

Стоит отметить, что предложение Макрона вызвало критику со стороны французской оппозиции, которая выразила обеспокоенность по поводу потенциального применения ядерного арсенала. Там назвали идею президента «безумием и совершенно безответственным шагом».