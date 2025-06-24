Иран продолжит обогащать уран

Тегеран продолжит обогащение урана, вопреки нанесенному урону. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в сфере безопасности Ирана.

В июне 2025 года ВВС Израиля и США, а также американские подводные лодки нанесли ряд ударов по трем ключевым иранским ядерным объектам. При атаках погибли ученые-ядерщики. В Вашингтоне заявили, что иранская ядерная программа уничтожена.

«Процесс обогащения урана будет продолжен — это красная линия для Тегерана, несмотря на нанесенный урон. Любой переговорный процесс должен опираться на признание законного права Ирана на обогащение», — отметил источник.

Ранее в Иране сообщили, что все ценное оборудование, ресурсы, персонал были эвакуированы с объектов, которые могли подвергнуться бомбардировкам. В Тегеране отметили, что мирная ядерная программа будет возобновлена.