Си Цзиньпин пропустит саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро в июле

Председатель КНР Си Цзиньпин пропустит саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро 6-7 июля, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

Неназванные официальные лица сообщили, что Пекин проинформировал правительство Бразилии о том, что делегацию Китая на саммите возглавит премьер Госсовета КНР Ли Цян из-за «конфликта в расписании» Си Цзиньпина.

Кроме того, участвующие в подготовке к саммиту представители Китая назвали в качестве причины отсутствия Си Цзиньпина на саммите БРИКС то, что лидер КНР уже дважды встречался с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой менее чем за год.

В то же время представитель МИД Китая Го Цзякунь сообщил бразильской газете Folha de S.Paulo, что «информация об участии в саммите будет предоставлена в соответствующее время».

Ранее Си Цзиньпин и российский лидер Владимир Путин обсудили по телефону итоги саммита G7.