Иран выразил недовольство Россией

Тегеран недоволен уровнем поддержки со стороны России, желает, чтобы президент РФ Владимир Путин сделал больше для Ирана в его противостоянии с Израилем и США, пишет Reuters со ссылкой на иранского высокопоставленного чиновника.

По данным агентства, в понедельник, 23 июня, Путин принял министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи в Кремле вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, помощником Кремля по внешней политике Юрием Ушаковым и главой российского ГРУ Игорем Костюковым.

Источник отметил, что Аракчи должен был передать письмо от иранских властей Путину с просьбой о дополнительной помощи от России.

По словам собеседника агентства, подтверждения этого из Москвы не поступало. Он добавил, что Иран пока не впечатлен поддержкой России.

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Вместе с тем, пояснили журналисты, источник не посчитал нужным раскрыть, какую конкретно помощь желает получить Тегеран.

Напомним, что Россия подписала 20-летнее соглашение о стратегическом партнерстве с Тегераном в начале этого года, опубликованное соглашение не содержит пункта о взаимной обороне.