В «Электросетях Армении» не смогли объяснить угрозы Пашиняна

ЗАО «Электрические сети Армении», принадлежащее имеющему российское гражданство бизнесмену Самвелу Карапетяну, не проинформировали, из-за какого ущерба глава правительства закавказской республики Никол Пашинян пообещал быстро национализировать предприятие. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря «Электросетей» Наталью Сарджанян сообщает ТАСС.

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«Мы не знаем, о каких нарушениях идет речь», — сказала представитель компании, уточнив, что данные о наложенном штрафе не имеют никакого отношения к сказанному армянским премьером об ущербе и национализации.

Карапетяна арестовали после того, как он встал на сторону Армянской апостольской церкви в ее конфликте с Пашиняном. Последний публично назвал предпринимателя мошенником и пригрозил забрать у него компанию, сопроводив свои угрозы словами «надеюсь, вкус государства останется у вас во рту».

В процессе обысков, задержания и взятия оппонента Пашиняна под стражу должности также лишился директор службы национальной безопасности Армении Армен Абазян, который, по данным СМИ, отказался задерживать Карапетяна.