Папа римский Лев XIV предупредил о рисках ИИ для молодежи

Неконтролируемое развитие ИИ угрожает «интеллектуальному и неврологическому развитию» молодежи. Об этом заявил Папа римский Лев XIV, сообщает Vatican News.

Лев XIV отметил, что ИИ — это в первую очередь инструмент. Он может быть использован для «позитивных и благородных» целей, но может быть и орудием эгоистичных интересов или «подпитывать конфликты и агрессию».

Особое беспокойство у Папы вызывает «влияние ИИ на неврологическое и интеллектуальное развитие детей и молодежи». По словам понтифика, ни у одного поколения не было столь быстрого доступа к огромному количеству информации.

«Однако доступ к данным, какими бы обширными они ни были, нельзя путать с интеллектом, который подразумевает открытость человека к глубинным вопросам жизни и отражает его устремленность к Истине и Добру», — предупредил религиозный деятель.

По его словам, жизнь имеет большую ценность, чем любой алгоритм, а социальные отношения требуют пространства для развития, которое «намного превосходит ограниченные шаблоны, создаваемые любой бездушной машиной».