"Я не уверен": Зеленский запаниковал перед саммитом НАТО

Владимир Зеленский заявил, что отложил решение о поездке на саммит НАТО в Гааге 24-25 июня, на который он был приглашен.

"Я не уверен, что поеду... На самом деле решу накануне", - сказал он журналистам, добавив, что все-таки вероятность его поездки велика.

Он также отверг предположения, что это связано с тем, будет ли на форуме альянса организована его встреча с президентом США Дональдом Трампом или нет.

Ранее в западных СМИ прошла информация, что после саммита G7, который досрочно покинул президент США Дональд Трамп, так и не встретившись с Зеленским, теперь есть вероятность, что Зеленский пропустит и саммит НАТО, поскольку нет гарантий, что встреча с американским лидером там состоится.

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Кроме этого сообщалось, что не предусмотрено полноценной официальной программы участия Зеленского в рабочих мероприятиях саммита НАТО.