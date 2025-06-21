Лукашенко вынес предупреждение делегации США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вынес предупреждение специальному посланнику президента США Дональда Трампа Киту Келлогу на встрече в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко выразил надежду, что его встреча с Келлогом будет открытой и искренней, и предупредил спецпосланника, что им стоит обойтись без ухищрений.

«Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьемся», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Лукашенко встретил посетившую Минск делегацию США во главе с Келлогом фразой «Какие люди! Привет, дорогой!» В ответ один из членов делегации назвал его «my friend».

Лукашенко считает президента США Трампа открытым человеком

О планах Келлога посетить Белоруссию для встречи с главой республики стало известно 18 июня. Целью визита Reuters, ссылаясь на источники, называло придание импульса переговорам России и Украины. При этом точная повестка встречи была неизвестна.