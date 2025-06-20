Трамп на G7 «разрушил надежды» Зеленского и Европы

На этой неделе президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7, проходивший в Канаде, разочаровав европейских лидеров и Владимира Зеленского. Эксперты, опрошенные РИА Новости, заявили, что действия Трампа говорят о его усталости от Украины и желании нормализовать отношения с Россией.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что европейские лидеры были разочарованы, так как Трамп «разрушил надежды на единство» в рамках саммита G7. Члены «Большой семерки» не смогли убедить Трампа усилить давление на Россию. Он несколько раз заявил им, что санкции обходятся США слишком дорого.

Также Трамп заявил, что Россия была исключена из G8 из-за личной неприязни других лидеров. Politico писало, что уже после возвращения Трампа в США премьер Канады Марк Карни назвал слова американского лидера «личным оскорблением» для Украины.

На саммит также был приглашен Зеленский и у него была запланирована встреча с Трампом, но она сорвалась из-за раннего отъезда президента США. В итоге саммит G7 завершился без единого заявления по Украине, отмечало Politico.

Украинские дипломаты остались разочарованными - а в некоторых случаях и разгневанными - отказом Трампа сделать Украину приоритетом после того, как Зеленский пролетел восемь тысяч километров на встречу G7, писала The Guardian.

«Еще одним ударом для Киева» газета назвала вето США на совместное заявление по Украине, наложенное на том основании, что формулировка была слишком антироссийской и могла поставить под угрозу переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Некоторые украинские чиновники заявили, что теперь не уверены, стоит ли Зеленскому посещать саммит НАТО в Гааге 24-25 июня, поскольку нет никаких гарантий, что Трамп приедет. The Guardian отмечает, что после отъезда Трампа Зеленский выглядел «удрученным».

Глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил РИА Новости, что западные страны устали от постоянных «хотелок» Киева, а США переключили свое внимание на Ближний Восток.

«Выходы Зеленского с требованием дать деньги и оружие, естественно, уже не срабатывают, как раньше. <…> Его участие в саммите - это то же самое, что пытаться продать сценарий проведения новогоднего корпоратива в конце января», - подчеркнул Рогов.

По мнению американского инвестора и сооснователя PSIMOS Technologies Пола Остлинга, Трамп ясно дает понять, что хочет нормализации отношений с Россией и не намерен следовать в этом вопросе за ЕС.

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев считает, что конфронтация между Трампом и лидерами стран Европы усилилась. В первую очередь это касается отношений Америки с Британией, Францией и Германией.