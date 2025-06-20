Иран ударил по Хайфе

Иран нанес ракетный удар по израильской Хайфе. Об этом на официальном канале в Telegram сообщила пресс-служба иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
«Еще одно видео точного иранского ракетного удара по Хайфе», — говорится в публикации.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что конфликт Ирана и Израиля угрожает миру ядерной катастрофой.
«Дело в том, что израильские ракеты могут ударить по ядерным продуктам, и тогда уже совершенно не будет никакой разницы между ядерным оружием и мирным атомом, потому что произойдет ядерный коллапс», — пояснила дипломат.