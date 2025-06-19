Форбс призвал США «помешать планам Путина»

Американский издатель, главный редактор Forbes Media Стив Форбс заявил, что следующие недели окажут глубокое влияние на будущую безопасность США и всего «свободного мира». Он призвал американские власти помочь Израилю в борьбе с Ираном и вооружить Украину, чтобы помешать планам России.

По мнению Форбса, Израилю и США необходимо положить конец иранской ядерной программе, включая ликвидацию баллистических ракет и пусковых установок, а также возможностей Ирана по производству беспилотников. Он заявил, что «меньшим довольствоваться нельзя».

Также Форбс выступил против прекращения поддержки Украины Америкой. Он считает, что это стало бы «стратегической катастрофой» для США.

«Курс очевиден: помочь Израилю сделать то, что необходимо сделать с аятоллами, и вооружить Украину в достаточной степени, чтобы помешать имперским планам [президента РФ Владимира] Путина, и мир станет безопаснее и лучше», - заявил Форбс.

Он заявил, что постоянное «обхаживание» Путина президентом США Дональдом Трампом вызывает опасения. Форбс также заявил о «глубокой тревоге» из-за слов Трампа о возвращении формата G8 с Россией в составе или создания «Большой девятки» с Россией и Китаем.

Американские СМИ ранее сообщили, что Трамп уже одобрил планы возможной американской атаки по Израилю, но не отдал окончательного приказа. Выступая перед журналистами у Белого дома 18 июня, Трамп отказался сообщить, принял ли он какое-либо решение.

По данным осведомленных источников Bloomberg, власти США готовятся к возможности удара по Ирану в ближайшие дни. Некоторые собеседники агентства указали на планы удара на выходных 21-22 июня.